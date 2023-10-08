Объявлен кастинг на фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2024»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Объявлен кастинг на XII ежегодный областной фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2024». Приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 18 лет, которые хотят заявить о себе.

Подготовка к финалу фестиваля длится две недели: постановка конкурсных выходов, уроки дефиле, хореография, сценическое движение, постановочная работа номеров.

Всем участникам вручат наградные ленты с титулами, памятные дипломы, призы и подарки.

Главные присуждаемые титулы:

Гран-при «Мини Мисс Тула»,

Гран-при «Мини Мистер Тула»,

«Юная Мисс Тула»,

«Юный Мистер Тула».

Анкета и положение фестиваля по ссылке. Запись и подробности по тел.: 38-41-33, 8 (903) 840-41-33.