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Объявлен кастинг на фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2024»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Объявлен кастинг на фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2024»

Победители представят регион на всероссийских фестивалях.

Объявлен кастинг на XII ежегодный областной фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2024». Приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 18 лет, которые хотят заявить о себе. 

Подготовка к финалу фестиваля длится две недели: постановка конкурсных выходов, уроки дефиле, хореография, сценическое движение, постановочная работа номеров.

Всем участникам вручат наградные ленты с титулами, памятные дипломы, призы и подарки.

Главные присуждаемые титулы:

  • Гран-при «Мини Мисс Тула»,
  • Гран-при «Мини Мистер Тула»,
  • «Юная Мисс Тула»,
  • «Юный Мистер Тула».

Анкета и положение фестиваля по ссылке. Запись и подробности по тел.: 38-41-33, 8 (903) 840-41-33.

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сегодня, в 12:08 −2
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