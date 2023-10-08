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Где в Туле 9 октября не будет света

Где в Туле 9 октября не будет света

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» в понедельник, 9 октября, будут проводить плановые работы. В связи с этим временно отключат электричество по следующим адресам:

9:00 — 17:00

  •  ул. Каминского, 31-а
  •  ул. Революции, 43, 45, 47, 49
  •  ул. Вересаева, 14
  •  ул. Сурикова, 2, 2-б, 5, 6, 7-а, 8, 8-а, 8-б, 10-а, 14
  •  Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3; ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.), 28-а, 30-а, 30-б, 34-а, 43, 45-а, 47-а, 49-а, 55, 55-а, 57-а, 59-а, 61, 61-а, 63-а, 65-а; ул. Н. Краснослободская, 15-а; ул. В. Студёнка, 74
  •  ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б

9:30 — 14:00

  •  ул. Оборонная, 96/1
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