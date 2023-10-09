Погода 9 октября в Туле: синоптики прогнозируют первый снег

В течение суток, по данным сайта Гидрометцентра России, выпадет порядка 5,1 мм осадков.
Ветер западной четверти 8-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +2… +7°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
В понедельник, 9 октября, в Тульской области в течение дня ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
В течение суток, по данным сайта Гидрометцентра России, выпадет порядка 5,1 мм осадков.
Ветер западной четверти 8-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +2… +7°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.