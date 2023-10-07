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Квартира за 105 тыс. долларов: туляки стали чаще покупать квартиры за границей
Изображение от stockgiu на Freepik.

Квартира за 105 тыс. долларов: туляки стали чаще покупать квартиры за границей

Топ популярных стран для покупки недвижимости: ОАЭ, Таиланд, Индонезия, Кипр и Турция.

Международный брокер недвижимости Tranio по просьбе Myslo подготовил рейтинг стран, где жители Тульской области покупали квартиры в этом году. 

По данным Tranio, в 2023 году наш регион вошел в топ-30 субъектов России по спросу на зарубежную недвижимость — это наивысшая позиция за пять лет наблюдения с долей около 1% от общего числа заявок. Туляки разделили тридцатую строчку списка с жителями Оренбургской и Воронежской областей.

Елена Милишенкова, директор по продукту Tranio, говорит:

— После пандемии мы наблюдаем стабильное увеличение активности клиентов из Тулы и Тульской области: с 2021 года спрос на зарубежную недвижимость из этого региона вырос в пять раз. Тренд на увеличение числа заявок сохраняется: по отношению к прошлому году суммарное число обращений из Тульской области на покупку недвижимости за рубежом выросло на 150%.

По данным Tranio, темпы роста спроса в Тульской области значительно превышают средние показатели по ЦФО. К осени 2023 года число заявок в среднем по Центральному федеральному округу выросло лишь на 13%. 

Медианный бюджет сделки покупателей из Тульской области снизился на 55% относительно значений 2022 года и составил 135 500 евро.

По словам Елены Милишенковой, на фоне снижения курса рубля наблюдается коррекция после серьезного роста показателей в прошлом году, когда бюджет сделки клиентов из Тулы вырос в 2 раза по отношению к 2021 году и составил 300 000 евро. В среднем по ЦФО медианный бюджет сделки выше тульских показателей на 108% — 282 000 евро. 

В 2023 году в топ популярных зарубежных направлений для покупки недвижимости среди жителей Тульской области входят ОАЭ, Таиланд, Индонезия, Кипр и Турция. 

— В текущем году Таиланд, сообразно общероссийскому росту спроса в 121%, сместил Турцию со второго места. Мы связываем интерес россиян к Таиланду с инвестиционными целями большинства клиентов — покупатели хотят разместить капитал в стабильных активах за рубежом. На рынке Таиланда граждане России отдают предпочтение квартирам на ранней стадии строительства площадью 39 и 43 м².

Средняя сумма сделки в 2023 году составляет 105 000 долларов на квартиру.

Заявки из Тульской области схожи с общероссийским трендом, — говорит директор по продукту Tranio.

Эксперт уточняет, что все страны списка самых популярных направлений, кроме Кипра, входят в число дружественных: здесь можно оплатить покупку недвижимости со счёта в российском банке, тогда как на покупку в недружественных странах действуют ограничения. 

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