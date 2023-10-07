Фото: Общественная палата Тульской области.

Записаться на прием можно по электронной почте.

Опубликован график работы приемной Общественной палаты Тульской области на октябрь 2023 года. Запись по электронной почте: [email protected].

Так, 10 октября с 15.00 до 18.00 прием будет вести председатель Общественной палаты Алексей Эрк. 18 октября с 10.00 до 12.00 туляков примет член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Лариса Козлова. 25 октября с 10.00 до 12.00 на вопросы горожан ответит член комиссии по развитию образования и науки Олеся Филина.

Адрес приемной: Тула, проспект Ленина, 49, второй этаж.