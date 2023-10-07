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Опубликован график работы приемной Общественной палаты Тульской области на октябрь
Фото: Общественная палата Тульской области.

Опубликован график работы приемной Общественной палаты Тульской области на октябрь

Записаться на прием можно по электронной почте.

Опубликован график работы приемной Общественной палаты Тульской области на октябрь 2023 года. Запись по электронной почте: [email protected].

Так, 10 октября с 15.00 до 18.00 прием будет вести председатель Общественной палаты Алексей Эрк. 18 октября с 10.00 до 12.00 туляков примет член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Лариса Козлова. 25 октября с 10.00 до 12.00 на вопросы горожан ответит член комиссии по развитию образования и науки Олеся Филина.

Адрес приемной: Тула, проспект Ленина, 49, второй этаж.

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