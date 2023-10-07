За списания с найденной на улице карты житель Тульской области отправится в колонию

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Кимовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в краже с банковского счета.

Вечером 22 июня ранее судимый мужчина находился пьяным возле одного из домов по ул. Коммунистической. Около подъезда на земле он увидел банковскую карту, которую потеряла его знакомая.

— Мужчина передал находку неосведомленному о его преступных намерениях лицу и сообщил пин-код, который был ему известен. Гражданин, по просьбе подсудимого, за несколько приемов через банкомат обналичил денежные средства и передал их подсудимому, — говорится в материалах суда.

Потерпевшей нанесен ущерб на 43 000 рублей.

Приговором суда кимовчанину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев. Однако на момент совершения преступления он уже отбывал условный срок.

— В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ в отношении осужденного отменено условное осуждение по приговору Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24.02.2022. На основании ч.1 ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в суде.