В Туле разработают новую схему маршрутной сети с учетом мнения жителей

Фото Алексея Пирязева

В Туле разрабатывают новую схему маршрутной сети города. Этим занимается ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» в рамках заключенного муниципального контракта.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, особое внимание уделят мнению жителей Тулы. На специально разработанном сайте туляки могут оставить свои комментарии и пожелания, касающиеся транспортных потребностей населения.

Если вы являетесь жителем Тулы, активным пассажиром и неравнодушным пользователем городского автомобильного транспорта и хотели бы оставить свои предложения, комментарии и пожелания, касающиеся транспортных потребностей, заполняйте специальную форму по ссылке.

Что именно будет делать РАДАР? Название научно-исследовательской работы очень длинное:

«Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в муниципальном образовании город Тула, финансово-экономической модели реализации КСОТ и подготовка научно обоснованных предложений по перечню мероприятий по развитию пассажирского транспорта общего пользования муниципального образовании город Тула в составе Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тульской городской агломерации и Комплексной схемы организации дорожного движения Тульской городской агломерации».