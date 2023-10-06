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В Туле разработают новую схему маршрутной сети с учетом мнения жителей
Фото Алексея Пирязева

В Туле разработают новую схему маршрутной сети с учетом мнения жителей

Туляков просят пройти опрос.

В Туле разрабатывают новую схему маршрутной сети города. Этим занимается ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» в рамках заключенного муниципального контракта. 

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, особое внимание уделят мнению жителей Тулы. На специально разработанном сайте туляки могут оставить свои комментарии и пожелания, касающиеся транспортных потребностей населения.

Если вы являетесь жителем Тулы, активным пассажиром и неравнодушным пользователем городского автомобильного транспорта и хотели бы оставить свои предложения, комментарии и пожелания, касающиеся транспортных потребностей, заполняйте специальную форму по ссылке.

 

Что именно будет делать РАДАР? Название научно-исследовательской работы очень длинное: 

«Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в муниципальном образовании город Тула, финансово-экономической модели реализации КСОТ и подготовка научно обоснованных предложений по перечню мероприятий по развитию пассажирского транспорта общего пользования муниципального образовании город Тула в составе Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тульской городской агломерации и Комплексной схемы организации дорожного движения Тульской городской агломерации».

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Фотограф:
сегодня, в 16:25 +2
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