Для строительства новой дороги в Туле у собственников принудительно изымут 96 гаражей

При этом обещают, что возместят стоимость недвижимости по рыночной цене.

Myslo отправил в администрацию города запрос о проекте «Строительство магистральной улицы от ул. Кутузова до ул. Доктора Гумилевской МО г. Тула».

Как выяснилось, проектную документацию о новой улице предприятие ООО «Мостдорпроект-плюс» готовило еще без оформления решения администрации Тулы, на основании договора с АО «Тулачермет». После чего документы представили на рассмотрение в администрацию, а потом и в гордуму.

По этому вопросу с 28 июля по 20 августа 2023 года провели общественные обсуждения. После чего администрация Тулы приняла соответствующее постановление и проектную документацию утвердила.

— В целях размещения линейного объекта «Строительство магистральной улицы от улицы Кутузова до улицы Доктора Гумилевской МО г. Тула» планируется к изъятию 96 частных гаражей, — сообщили в администрации. — Порядок изъятия земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом РФ. Стоимость участков, изымаемых для муниципальных нужд, собственникам таких земельных участков и объектов на них подлежит возмещению, которое определяется как рыночная стоимость.

Изъятие участков и недвижимости (гаражей) будут осуществлять путем заключения соглашения между собственниками и уполномоченным органом местного самоуправления в письменной форме.

Согласно проектной документации строительство магистральной улицы должно занять 10 месяцев. Однако когда оно начнется, неизвестно. По информации Myslo, точные сроки пока не определены, равно как и источники финансирования.