Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Сегодня в Туле вышел на маршрут трамвай пожарной безопасности. Сотрудники государственного пожарного надзора украсили вагоны красочными плакатами с напоминанием номеров телефонов вызова пожарных, правилами пожарной безопасности и наглядными картинками на противопожарную тематику. Целый блок иллюстраций посвящен безопасности детей.

Спасатели провели в трамвае, курсирующем по маршруту № 12, беседы о пожарной безопасности с жителями города. Первыми пассажирами стали ученики шестых классов одной из школ.

Сотрудники МЧС совместно с маскотом регионального спасательного ведомства пряником-спасателем загадали детям загадки на противопожарную тематику, рассказали, как правильно действовать в случае пожара, и объяснили, для чего нужен пожарный извещатель. Ребятам напомнили номера вызова экстренных служб, вручили красочные памятки и сладкие подарки.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, трамвай ежедневно будет проходить по улицам города, напоминая жителям о правилах безопасности.

