В Тульской области пройдет региональная программа Всемирного фестиваля молодежи

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Она будет организована с 10 по 17 марта.

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в 2024 году.

Основные мероприятия фестиваля пройдут в образовательном центре «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. От Тульской области на него поедут 130 участников и 50 волонтеров. А всего фестиваль объединит 20 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет из России и зарубежных стран.

Подать заявку на участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 4 ноября на сайте http://fest2024.com.

После основной программы участники посетят 26 городов России, в том числе Тулу с тематическим маршрутом «Дорога памяти».

Региональная программа будет организована с 10 по 17 марта. Она предполагает посещение мест, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, знаковых природных, исторических, промышленных объектов, мероприятия, посвященные теме СВО, культурные и спортивные события.

С 14 по 15 марта в Тульской области состоится региональный фестиваль «Действуй». В нем примут участие около 4 тыс. человек от 14 до 35 лет. Для них будут организованы деловые, культурные и спортивные события.

Дмитрий Миляев поручил профильным министерствам подготовить и представить план всех мероприятий, которые пройдут в Тульской области в рамках фестиваля.