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Тулячка забаррикадировалась в квартире и не даёт соседям отремонтировать коммуникации
Корреспондентам Myslo женщина так и не открыла.

Тулячка забаррикадировалась в квартире и не даёт соседям отремонтировать коммуникации

Проблема растянулась на годы.

В доме № 6 по ул. Пушкина на Косой Горе происходят странные вещи. «Нехорошая квартира», — так её называют соседи.

По словам жителей, собственница не платит за газ, ей отключили его, не желает знаться с соседями: отказывается открывать дверь им и сотрудникам управляющей компании. Последние, кстати, из-за этого не могут отремонтировать канализационную трубу.

Жители дома бьют тревогу, засыпают письмами УК, ГЖИ, прокуратуру и даже горячую линию губернатора области (соответствующие обращения есть в распоряжении редакции. — Прим. авт.).

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Дом со страшной историей

Жильцы многоэтажки рассказали о страшной трагедии: в 1998 году в одной из квартир этого дома взорвался газ. 

— Случилось это на третьем этаже крайнего подъезда. В квартире был газовый баллон, который начал пропускать газ. Когда в ванной мылся ребенок, газ в колонке вспыхнул, баллон взорвался. В квартире вылетели все окна, рассыпалась стена в соседней квартире. Ребенок сгорел, мать выпрыгнула в окно… В итоге вся семья погибла. С тех пор мы боимся газа! — рассказали соседи. 

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А бояться есть чего. В январе 2020 года собственнице квартиры на первом этаже отключили газ за неуплату.

По словам соседей, через квартиру собственницы проходит газовая труба. Жители дома подозревают женщину в незаконной врезке. Проверить, так ли это или нет, невозможно: по какой-то причине пенсионерка не открывает дверь даже газовщикам!

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«Отстаньте от моей мамы»

Есть ещё одна проблема: под квартирой проходит канализационная труба, которую надо ремонтировать. Из-за утечки в подвале стоит мерзкий запах, разносящийся зимой на весь подъезд и проникающий в квартиры соседей. Наружная стена дома осыпается.

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— Если они просто отремонтируют трубу в подвале — это будет бесполезная работа. Им нужно изначально сделать это в квартире. Но ведь дверь не открывают! У этой женщины есть дочь, которая говорит, что у них в квартире всё хорошо, канализационный стояк они у себя поменяли. И, мол, вообще «отстаньте от моей мамы». По-хорошему никак не получается договориться.

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В январе отключат газ всем?

Эта история тянется уже 7 лет. Когда дому угрожает аварийная ситуация, газовая служба имеет право отключить газ всей многоэтажке. Такое, по словам соседей, уже случалось.

— Три года назад подняли шум, что в подъезде взрывоопасная ситуация.  Тогда она открыла дверь газовщикам, — рассказали соседи.

Myslo связался с директором УК «Этажи» Михаилом Сазоновым. Вот как ситуацию видит управляющая компания:

— Главная проблема одна: собственники не дают войти. А без согласия мы не можем туда попасть, только по решению суда. Такая ситуация не единична. Последняя история была ул. Новосёлов, 1. Там затопили соседей и даже с полицией дверь не открыли. А полиция тоже не может попасть в квартиру без решения суда.

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Предлагали газовщикам отрезать эту квартиру от общего стояка. Но такой технической возможности нет, поскольку газовая труба находится в самой квартире. Если отрежут, то отключат всех жителей сверху. В своё время газовщики уже такое делали. Потом с трудом подсоединили остальных обратно. В итоге поставили замок на газовую трубу в этой квартире. Однако никто не уверен, что он до сих пор на месте.

Что касается подвала, течь устраняли как могли. Но с первого этажа продолжает подтекать канализационная труба. Нужно разбирать секцию межэтажного перекрытия. Ситуация длится пять лет. Юристы сказали, что собственники могут подать в суд на эту квартиру. Тогда по решению судебные приставы смогут попасть внутрь.

Предписание отправлено собственнице по почте. До этого просто клеили объявления на дверь. Если реакции не последует, будет еще два предписания. По закону если после трёх предписаний УК ситуация не изменится, то подадим на собственников в суд.

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сегодня, в 11:39 +1
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