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Под Тулой женщина и ребенок чудом выжили в ДТП с грузовиками

Под Тулой женщина и ребенок чудом выжили в ДТП с грузовиками

По словам очевидцев, водитель и юный пассажир не получили ни царапины.

Накануне вечером на автодороге Лапотково — Ефремов в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, рядом с деревней Доробино грузовик врезался в Skoda Fabia, от чего та совершила столкновение с идущим впереди вторым грузовиком.

В момент аварии в Skoda находились женщина и ребенок. Несмотря на серьезные повреждения легкового авто, в результате происшествия никто из них не получил ни царапины.

«В 17.30 на 44-м км автодороги Лапотково — Ефремов произошло попутное столкновение трех транспортных средств: Volvo FH12, Skoda Fabia и MAN. Пострадавших нет», — подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.

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Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 11:54 +3
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