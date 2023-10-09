  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских школах, детсадах и вузах пройдет массовый сбор макулатуры - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульских школах, детсадах и вузах пройдет массовый сбор макулатуры
Изображение от kstudio на Freepik.

В тульских школах, детсадах и вузах пройдет массовый сбор макулатуры

По итогам будет составлен городской рейтинг участников.

С 13 октября по 3 ноября в школах, садах, колледжах, вузах Тулы впервые пройдут акции по сбору макулатуры в рамках экологического проекта «Бумажный Бум». В Алексине — с 24 октября по 6 ноября.

В акции может поучаствовать любое образовательное учреждение. Как сообщает минприроды Тульской области, для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта. По итогам будет составлен городской рейтинг участников. Лидеров наградят на торжественной церемонии в конце учебного полугодия.

За собранную макулатуру участников премируют. 10 самых результативных учеников из Тулы и пять из Алексина посетят Алексинскую бумажно-картонную фабрику, где познакомятся с технологический процессом переработки макулатуры.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (985) 664-12-02.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сбор макулатуры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка забаррикадировалась в квартире и не даёт соседям отремонтировать коммуникации
Тулячка забаррикадировалась в квартире и не даёт соседям отремонтировать коммуникации
Безработный туляк украл из магазина системный блок
Безработный туляк украл из магазина системный блок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.