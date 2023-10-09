В тульских школах, детсадах и вузах пройдет массовый сбор макулатуры

Изображение от kstudio на Freepik.

С 13 октября по 3 ноября в школах, садах, колледжах, вузах Тулы впервые пройдут акции по сбору макулатуры в рамках экологического проекта «Бумажный Бум». В Алексине — с 24 октября по 6 ноября.

В акции может поучаствовать любое образовательное учреждение. Как сообщает минприроды Тульской области, для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта. По итогам будет составлен городской рейтинг участников. Лидеров наградят на торжественной церемонии в конце учебного полугодия.

За собранную макулатуру участников премируют. 10 самых результативных учеников из Тулы и пять из Алексина посетят Алексинскую бумажно-картонную фабрику, где познакомятся с технологический процессом переработки макулатуры.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (985) 664-12-02.