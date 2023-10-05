Тульская область дополнительно закупила вакцину «Гриппол плюс»

Фото Алексея Пирязева

Она предназначена для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За счет средств федерального бюджета в регион поступили противогриппозная вакцина «Совигрипп» в количестве 277 780 доз и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» — 85 370 доз.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, дополнительно за счет средств областного бюджета закуплено 9326 доз вакцины «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря.

По состоянию на 29 сентября против гриппа в Тульской области привито 304 517 человек, из них — 89 640 детей.

Роспотребнадзор напомнил, что важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона гриппа. Оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

На данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. Отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.