На срочную военную службу из Тулы призовут более 450 человек

Туляки будут проходить службу в пределах Западного военного округа во всех родах войск.

4 октября заседание призывной комиссии состоялось под председательством главы администрации Ильи Беспалова.

В рамках этой кампании на срочную военную службу из Тулы планируют призвать более 450 человек.

— Служба в армии закаляет характер мужчины, делает его более дисциплинированным, собранным, внимательным, улучшает физическую форму, формирует ответственное поведение. Считаю, что каждому молодому человеку необходимо пройти эту школу жизни. Желаю всем тулякам, которые этой осенью пополнять ряды Вооруженных сил России легкой службы, достойно исполнить свой гражданский долг, — отметил Илья Беспалов.

Напомним, осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2023 года.

По словам военного комиссара региона, солдаты срочной службы не будут направляться в зону СВО.

Туляки будут проходить службу в пределах Западного военного округа во всех родах войск.

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