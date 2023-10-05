  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В усадьбе Федяшево установили Поклонный Крест - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В усадьбе Федяшево установили Поклонный Крест
Фото пресс-службы НП «Русская усадьба»

В усадьбе Федяшево установили Поклонный Крест

В старину такие кресты устанавливали в деревнях, где нет храма, чтобы жители могли прийти и помолиться Богу.

В усадьбе Федяшево Ясногорского района силами неравнодушных людей установлен Поклонный Крест в память о людях, которые жили здесь и защищали родную землю за 500 лет существования усадьбы.

В старину Поклонные Кресты устанавливали в деревнях, где нет храма, чтобы люди могли прийти и помолиться Богу. Именно с этого православного символа и будет начинаться Аллея Памяти в усадьбе.

2.jpg

Освятил новый Поклонный Крест в усадьбе Федяшево Благочинный по Ясногорскому району иерей Дмитрий Ерохин. Он отметил, что усадьба связана со многими известными фамилиями: в разные годы здесь жили и трудились Мясновы, Пушкины, Хомяковы.

— Я надеюсь, что чаяниями и трудами неравнодушных людей, которые взялись за такое благое дело, эта усадьба будет восстановлена в своем былом величии и красоте, станет местом притяжения всех тех, кто ценит историю и культуру России, — сказал священнослужитель.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:20 0
Другие статьи по темам
Событие
усадьба ФедяшевоПоклонный Крествосстановление усадьбы
Место
Тульская областьЯсногорский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Студенты Константина Райкина стали волонтерами в Ясной Поляне
Студенты Константина Райкина стали волонтерами в Ясной Поляне
Лучшие стартапы тульских студентов получат гранты в размере 1 миллиона рублей
Лучшие стартапы тульских студентов получат гранты в размере 1 миллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.