В усадьбе Федяшево установили Поклонный Крест

В усадьбе Федяшево Ясногорского района силами неравнодушных людей установлен Поклонный Крест в память о людях, которые жили здесь и защищали родную землю за 500 лет существования усадьбы.

В старину Поклонные Кресты устанавливали в деревнях, где нет храма, чтобы люди могли прийти и помолиться Богу. Именно с этого православного символа и будет начинаться Аллея Памяти в усадьбе.

Освятил новый Поклонный Крест в усадьбе Федяшево Благочинный по Ясногорскому району иерей Дмитрий Ерохин. Он отметил, что усадьба связана со многими известными фамилиями: в разные годы здесь жили и трудились Мясновы, Пушкины, Хомяковы.

— Я надеюсь, что чаяниями и трудами неравнодушных людей, которые взялись за такое благое дело, эта усадьба будет восстановлена в своем былом величии и красоте, станет местом притяжения всех тех, кто ценит историю и культуру России, — сказал священнослужитель.