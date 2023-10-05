Лучшие стартапы тульских студентов получат гранты в размере 1 миллиона рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Фонд содействия инновациям (ФСИ) утвердил результаты IV очереди конкурса «Студенческий стартап». В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Фонд второй год организует всероссийский конкурс «Студенческий стартап».

По итогам отбора финансирование в размере 1 млн рублей получат:

Vidishop — сервис по встраиванию на сайт продающих видео в формате историй, лент и всплывающих видео, из которых можно сразу купить товар (проект студентки ТГПУ им. Л. Н. Толстого Анастасии Грушиной в рамках направления «Цифровые технологии»);

«Создание племенного инсектария по выращиванию насекомого Черная львинка» (проект студентки ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ольги Прокудиной в рамках направления «Биотехнологии»);

«Цифровая платформа для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» (проект студентки ТулГУ Анастасии Косыгиной в рамках направления «Креативные индустрии»).

В Цифровом акселераторе Фонда содействия инновациям победил проект «Презентации ИИ» студента ТулГУ Ильи Савосина.

Также подведены итоги конкурса СТАРТ-1, гранты в размере 4 млн рублей получат выпускница ТулГУ Екатерина Плыкина с разработкой системы оптической метрологии для измерения деформаций объектов в результате нагрузочных испытаний и генеральный директор НКО «Услышать тишину» Елена Максимова с программой для подготовки глухих женщин на русском жестовом языке к посещению женских клиник.

— Одна из ключевых задач нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий — содействие в реализации бизнес-инициатив и технологических стартапов. Благодаря Платформе университетского технологического предпринимательства тысячи студентов формируют бизнес-компетенции, затем создают стартапы, а лучшие из них получают финансирование. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в регионе реализуется комплекс мер поддержки исследователей и разработчиков инновационных продуктов, направленных на укрепление технологического суверенитета, — сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.