Студенты Константина Райкина стали волонтерами в Ясной Поляне

Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

С 3 по 7 октября в музее-усадьбе проходит волонтерская программа, в которой участвуют студенты актерского факультета Театральной школы Константина Райкина.

Программа состоит из двух смен. Сейчас сотрудникам яснополянского музея помогают первокурсники мастерской заслуженного артиста России Олега Тополянского, а 5 октября их сменят студенты первого курса мастерской народного артиста России Константина Райкина. Всего в работах по сохранению и восстановлению мемориальной природной среды заповедника примут участие 53 студента и 4 педагога.

Волонтеры собирают порубочные остатки в Абрамовской посадке — березовом лесу на правом берегу реки Воронки. Это самая большая посадка Толстого; ее назвали в честь садовника Абрамыча, вместе с которым писатель сажал здесь березы в 1874–76 годах. Об истории яснополянских лесов и их восстановлении будущие актеры и режиссеры узнают от хранителя мемориального леса Ирины Костюковой. Также для каждой смены запланирована экскурсия по музею с посещением Дома Л. Н. Толстого.

«Нашу театральную школу и Ясную Поляну связывают давние творческие отношения, — рассказывает проректор по развитию и общим вопросам Высшей школы сценических искусств Ренат Мамин. — Как показывает наш опыт, для студентов ВШСИ участие в проектах музея становится важной частью образовательной программы. Опыт погружения в поэтическую яснополянскую среду, возможность взаимодействия с этим историческим пространством здорово стимулирует фантазию будущих актеров, активизирует в студентах желание погрузиться в образную систему мест, окружавших Льва Николаевича, да и просто вдохновляет».

Гастроли Высшей школы сценических искусств в Ясной Поляне регулярно проходят с 2017 года. Студенты и педагоги не только представляют зрителям свои работы, но и знакомятся с жизнью музея, посещают усадьбу и Дом писателя. В этом году студенты ВШСИ впервые принимают участие в музейной программе для волонтеров.

