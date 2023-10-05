  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Студенты Константина Райкина стали волонтерами в Ясной Поляне - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Студенты Константина Райкина стали волонтерами в Ясной Поляне
Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Студенты Константина Райкина стали волонтерами в Ясной Поляне

С 3 по 7 октября в музее-усадьбе проходит волонтерская программа, в которой участвуют студенты актерского факультета Театральной школы Константина Райкина.

Программа состоит из двух смен. Сейчас сотрудникам яснополянского музея помогают первокурсники мастерской заслуженного артиста России Олега Тополянского, а 5 октября их сменят студенты первого курса мастерской народного артиста России Константина Райкина. Всего в работах по сохранению и восстановлению мемориальной природной среды заповедника примут участие 53 студента и 4 педагога.

IMG_1566.jpg

Волонтеры собирают порубочные остатки в Абрамовской посадке — березовом лесу на правом берегу реки Воронки. Это самая большая посадка Толстого; ее назвали в честь садовника Абрамыча, вместе с которым писатель сажал здесь березы в 1874–76 годах. Об истории яснополянских лесов и их восстановлении будущие актеры и режиссеры узнают от хранителя мемориального леса Ирины Костюковой. Также для каждой смены запланирована экскурсия по музею с посещением Дома Л. Н. Толстого.

IMG_1524.jpg

«Нашу театральную школу и Ясную Поляну связывают давние творческие отношения, — рассказывает проректор по развитию и общим вопросам Высшей школы сценических искусств Ренат Мамин. — Как показывает наш опыт, для студентов ВШСИ участие в проектах музея становится важной частью образовательной программы. Опыт погружения в поэтическую яснополянскую среду, возможность взаимодействия с этим историческим пространством здорово стимулирует фантазию будущих актеров, активизирует в студентах желание погрузиться в образную систему мест, окружавших Льва Николаевича, да и просто вдохновляет».

IMG_1541.jpg

Гастроли Высшей школы сценических искусств в Ясной Поляне регулярно проходят с 2017 года. Студенты и педагоги не только представляют зрителям свои работы, но и знакомятся с жизнью музея, посещают усадьбу и Дом писателя. В этом году студенты ВШСИ впервые принимают участие в музейной программе для волонтеров.
 

сегодня, в 08:50 −1
Другие статьи по темам
Событие
студентыволонтеры
Место
Ясная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил педагогов региона с Днем учителя
Алексей Дюмин поздравил педагогов региона с Днем учителя
В усадьбе Федяшево установили Поклонный Крест
В усадьбе Федяшево установили Поклонный Крест
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.