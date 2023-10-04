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Детсад на ул. Майской, который бросил подрядчик, ремонтируют под контролем прокуратуры

Детсад на ул. Майской, который бросил подрядчик, ремонтируют под контролем прокуратуры

Сейчас заключен договор с новой организацией, осталось выполнить мелкие работы.

Летом 2023 года детский сад № 6 в Пролетарском районе на ул. Майской, 11 закрыли для ремонта кровли.

Ранее Myslo писал о недобросовестном подрядчике, который выиграл тендер и даже не приступил к работам, упустив все сроки. Прочитать полную историю можно здесь. Как там обстоят дела сейчас?

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14 сентября 2023 года Центр развития ребенка заключил контракт с новым подрядчиком. Об этом Myslo рассказала директор дошкольного образовательного учреждения № 6 Ирина Большова. Также она отметила, что сейчас идет процесс приемо-сдаточных работ. Уже через неделю детсад готов принять 230 детей, которые на время ремонта были распределены по другим структурным подразделениям ЦО.

Новый подрядчик — ООО «Воскресенье» — заключил контракт, срок исполнения которого истек 29 сентября. Ремонт детского образовательного учреждения взяла на контроль городская прокуратура.

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Помощник прокурора Анна Брунова:

— Прокуратура на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением контрактов ремонта социально значимых объектов. В ходе надзорного сопровождения мы установили, что между дошкольным образовательным учреждением и ООО «Воскресенье» заключен муниципальный контракт на ремонт кровли здания по адресу: ул. Майская, 11. Срок исполнения работ по контракту истек 29 сентября 2023 г., ремонт садика идет с задержкой. По данному факту прокуратура проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Исполнение контракта взято на контроль до полного завершения ремонтных работ.

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:27 0
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