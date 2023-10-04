На М-4 «Дон» в Тульской области раньше срока отремонтировали три моста

Фото пресс-службы ГК «Автодор»

Об этом рассказали в «Автодоре».

С опережением на три месяца завершены ремонтные работы на двух мостах через суходол на 276-м и 278-м км трассы М-4 «Дон», а также на мосту через балку на 281-м км в Тульской области.

Специалисты выполнили ремонт мостового полотна, пролетных строений и опор. Мостовики восстановили систему водоотвода и привели в нормативное состояние конусы сооружений. Кроме того, произвели замену тротуарных консолей, барьерных и перильных ограждений.

Для удобства автомобилистов до старта курортного сезона мостовики выполнили все работы на проезжей части. Далее ремонт производился без ограничения движения.