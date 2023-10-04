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Проверка систем оповещения в Туле: на каких улицах жители не услышали сирену?
Изображение от Freepik.

Проверка систем оповещения в Туле: на каких улицах жители не услышали сирену?

Myslo собрал жалобы горожан.

Сегодня в Тульской области прошла масштабная проверка системы оповещения. В 10.39 в регионе, как и по всей России, сработали электросирены. 

Однако не все жители услышали громкоговорители. На каких улицах не было слышно сирен? Об этом читатели Myslo рассказали в нашем Telegram-канале:

— В Глушанках было тихо.

— В Пролетарском не слышно.

— С закрытыми окнами вряд ли можно услышать. С открытым слышно было с Серебровки. А вот по ТВ почему-то ничего не было.

— М. Тореза не было.

— Хомяково — тишина.

— Лейтейзена — не слышал ничего.

— Маргелова — не очень слышно.

— В районе Потитеха тишина.

— За цирком еле-еле услышали, и то потому, что знали и прислушивались.

— Скуратово нет. Переезд.

— Павшинский мост — тихо.

— В Октябрьском посёлке ничего не было, никаких звуков.

— Седова слышно, но на улице. Если бы дома была, вряд ли бы услышала.

— В области тихо. Поселок Первомайский.

— Нет, Советская 67.

— Нет. Проспект Ленина, 85.

— Щёкино, Советская — еле слышно.

— Кутузова тихо.

— Район рынка «Южный» — не слышали.

— Слышали не очень громко в Глушанках у Голубого огня.

— Киреевск — тишина.

— Юго-Восточный нет.

— Некрасова, Станиславского нет.

— Красноармейский, 6, центр города, тишина.

— Союзная — тишина.

— Что-то на Фрунзе тоже не особо было. Или не слышал, или очень тихо было.

— Мясново — тихо.

— Болдина, 79 — тишина.

— Нет. Набережная.

— Нет, областная больница — глухо.

— Оружейная/Сурикова пересечение — не слышно ничего.

— М. Горького — тишина, даже с открытым окном.

— Пролетарский район, окно открыто — не слышно практически (неотличимо от обычного городского шума). Район 21-й и 22-й школы.

— На Зеленстрое-2 (проспект Ленина, 144, 146) еле-еле слышно, при условии, что окно было открыто, при закрытых ничего не слышно. Я вчера прочитала анонс об оповещении и ждала, завоет или нет. Если бы не знала, то точно не обратила бы внимания на этот еле слышный звук.

— Проезжала Зареченский мост — тихо. По радио сообщение было.

— Дзержинского, 11 с закрытыми окнами не слышно вообще. Только если открыть окно и всем замолчать.

— Новомосковск, еле слышно при открытом окне. Ул. Космонавтов.

— Пос. Плеханово — тишина была, по телевизору не прерывали вещание!

— ЦПКиО им. Белоусова. Центр парка — ничего не слышно было.

— Шварцевский, слышно тихо, при закрытых окнах, а если спать, то и не услышишь, один оповещатель у Дома культуры.

— Демидовская плотина — тишина, радио (Вести.ФМ) ничего не было.

— 8-й корпус ТулГУ — либо мы глухие, либо что-то не то.

— Пролетарский, район ост. «Быткомбинат». Через закрытые пластиковые окна еле-еле услышали. Когда открыли окна, выходящие в сторону центра, средне было слышно.

 

Друзья, а вы слышали сирены? На каких улицах? Пишите в комментариях!

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