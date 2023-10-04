Проверка систем оповещения в Туле: на каких улицах жители не услышали сирену?

Сегодня в Тульской области прошла масштабная проверка системы оповещения. В 10.39 в регионе, как и по всей России, сработали электросирены.
Однако не все жители услышали громкоговорители. На каких улицах не было слышно сирен? Об этом читатели Myslo рассказали в нашем Telegram-канале:
— В Глушанках было тихо.
— В Пролетарском не слышно.
— С закрытыми окнами вряд ли можно услышать. С открытым слышно было с Серебровки. А вот по ТВ почему-то ничего не было.
— М. Тореза не было.
— Хомяково — тишина.
— Лейтейзена — не слышал ничего.
— Маргелова — не очень слышно.
— В районе Потитеха тишина.
— За цирком еле-еле услышали, и то потому, что знали и прислушивались.
— Скуратово нет. Переезд.
— Павшинский мост — тихо.
— В Октябрьском посёлке ничего не было, никаких звуков.
— Седова слышно, но на улице. Если бы дома была, вряд ли бы услышала.
— В области тихо. Поселок Первомайский.
— Нет, Советская 67.
— Нет. Проспект Ленина, 85.
— Щёкино, Советская — еле слышно.
— Кутузова тихо.
— Район рынка «Южный» — не слышали.
— Слышали не очень громко в Глушанках у Голубого огня.
— Киреевск — тишина.
— Юго-Восточный нет.
— Некрасова, Станиславского нет.
— Красноармейский, 6, центр города, тишина.
— Союзная — тишина.
— Что-то на Фрунзе тоже не особо было. Или не слышал, или очень тихо было.
— Мясново — тихо.
— Болдина, 79 — тишина.
— Нет. Набережная.
— Нет, областная больница — глухо.
— Оружейная/Сурикова пересечение — не слышно ничего.
— М. Горького — тишина, даже с открытым окном.
— Пролетарский район, окно открыто — не слышно практически (неотличимо от обычного городского шума). Район 21-й и 22-й школы.
— На Зеленстрое-2 (проспект Ленина, 144, 146) еле-еле слышно, при условии, что окно было открыто, при закрытых ничего не слышно. Я вчера прочитала анонс об оповещении и ждала, завоет или нет. Если бы не знала, то точно не обратила бы внимания на этот еле слышный звук.
— Проезжала Зареченский мост — тихо. По радио сообщение было.
— Дзержинского, 11 с закрытыми окнами не слышно вообще. Только если открыть окно и всем замолчать.
— Новомосковск, еле слышно при открытом окне. Ул. Космонавтов.
— Пос. Плеханово — тишина была, по телевизору не прерывали вещание!
— ЦПКиО им. Белоусова. Центр парка — ничего не слышно было.
— Шварцевский, слышно тихо, при закрытых окнах, а если спать, то и не услышишь, один оповещатель у Дома культуры.
— Демидовская плотина — тишина, радио (Вести.ФМ) ничего не было.
— 8-й корпус ТулГУ — либо мы глухие, либо что-то не то.
— Пролетарский, район ост. «Быткомбинат». Через закрытые пластиковые окна еле-еле услышали. Когда открыли окна, выходящие в сторону центра, средне было слышно.
Друзья, а вы слышали сирены? На каких улицах? Пишите в комментариях!