Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне «ruA+». Установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Эксперты агентства отмечают высокие размерные характеристики региона, которые оказали влияние на положительную рейтинговую оценку: рост бюджетной автономии, низкий уровень долговой нагрузки, низкую стоимость обслуживания государственного долга, рост поступлений налоговых доходов.

На протяжении последних семи лет Тульская область сохраняет позиции кредитного рейтинга на уровне «ruA+», что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.