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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

Эксперты отмечают высокие размерные характеристики региона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне «ruA+». Установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Эксперты агентства отмечают высокие размерные характеристики региона, которые оказали влияние на положительную рейтинговую оценку: рост бюджетной автономии, низкий уровень долговой нагрузки, низкую стоимость обслуживания государственного долга, рост поступлений налоговых доходов.

На протяжении последних семи лет Тульская область сохраняет позиции кредитного рейтинга на уровне «ruA+», что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.

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