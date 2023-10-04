Две тулячки стали участницами музыкального шоу на ТНТ «Ярче звёзд»

Ирина Бурлакова и Любовь Труфанова. Фото предоставлены каналом ТНТ.

Шоу «Ярче звёзд» соберет самых талантливых вокалистов и прирожденных артистов из народа на одной сцене. Все они будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей, а тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит внушительный денежный приз и, конечно, всероссийскую славу и признание звёзд эстрады.

В каждом выпуске шоу между собой будут соревноваться четыре команды. В каждой из них — по три участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей, а также возможность участия в суперфинале.



В первом выпуске примут участие две тулячки: Ирина Бурлакова и Любовь Труфанова.

Ирина Бурлакова ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, танцует хип-хоп. В родной Туле любит весь Центральный район и его достопримечательности: пространство «Искра», набережную, кластер «Октава», площадь Ленина.

— Решила принять участие в шоу «Ярче звезд», потому что обожаю телеканал ТНТ и музыкальные шоу. Всегда любила подобные передачи, а близкие часто подмечали мою способность имитировать голоса и манеры других людей. Решила попробовать свои силы в шоу «Ярче звезд», а получилось у меня или нет — смотрите выпуск и решайте сами.

На что потрачу денежный приз? Даже не думала на эту тему. Никогда не планирую никакие траты. Кстати, если бы на кону не было приза, я бы все равно приняла участие в шоу. Я пришла за опытом и впечатлениями. Это намного ценнее денег.

Любовь Труфанова работает в Тульском академическом театре драмы. По ее мнению, исполнительница, в которую она перевоплотится, наделена энергией, безгранична и уникальна. Из любимых мест в родной Туле у Любы кремль, Казанская набережная, парк им. Белоусова. А еще она очень любит Тульский драматический театр с его творческой энергией, которая ее заряжает и вдохновляет!

— Меня заинтересовал необычный формат шоу, сама идея примерить на себя определенный образ знаменитого исполнителя. В некоторой степени это воплощение детской мечты. Про денежный приз пока рановато говорить. Сначала его надо получить…))

В судейский корпус шоу вошли звёзды в своих сферах: мастера перевоплощений, люди, которые идеально владеют своим голосом и умеют создавать гениальные образы на сцене.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа», подарившая зрителям такие телехиты, как «Конфетка» и «Маска».

Ведущий проекта — Гарик Мартиросян: