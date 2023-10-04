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На Всехсвятском кладбище пройдёт акция «Поисковый десант»
Фото: vk.com/rfpoisk

На Всехсвятском кладбище пройдёт акция «Поисковый десант»

Её цель – создание реестра захоронений туляков, погибших при обороне города в 1941 году.

Тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель» в рамках проекта «Дорога к обелиску» продолжает акцию «Поисковый десант».

Её цель — выявление одиночных захоронений жителей Тулы, погибших при обороне города в 1941 году, а также создание реестра одиночных воинских захоронений и определение их физического состояния для последующего приведения в порядок.

К участию в акции приглашаются все желающие. Она состоится в субботу, 7 октября, в 11.00. Место сбора — у колокольни Всехсвятского кладбища. При себе нужно иметь блокнот и карандаш. Позаботьтесь о подходящей по погоде одежде и обуви.

Все подробности можно уточнить у Раисы Николаевны Очневой по телефонам: +7 (953) 195-90-53 и +7 (919) 085-76-34.

сегодня, в 19:25 +1
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