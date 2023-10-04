Все секреты Матроскина: хорошо ли вы помните мультик «Трое из Простоквашино»?

Вы представляете, сколько малышей выросло на этих прекрасных историях? Кто-то читал книги Успенского и до сих пор их помнит, кто-то просто бесконечно любил потрясающий мультик про Дядю Фёдора, пса и кота. Вспомним?

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