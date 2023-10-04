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За неделю от укусов клещей пострадали 224 жителя Тульской области
Фото Алексея Пирязева

За неделю от укусов клещей пострадали 224 жителя Тульской области

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За последнюю неделю с жалобами на укусы клещей в медучреждения Тульской области обратились 224 человека (34 из них — дети). Всего в 2023 году от присасывания членистоногих пострадали 5189 туляков.

Чаще всего клещи атакуют людей во дворах многоквартирных домов, а также на садовых и дачных участках. С 1 марта специалисты проверили более 3300 клещей.

Общая инфицированность боррелиями составила 11,7%. В текущем году зарегистрировано 28 случаев заражения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). От клещей обработаны территории общей площадью свыше 1500 га.

сегодня, в 20:00 +1
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