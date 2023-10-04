За неделю от укусов клещей пострадали 224 жителя Тульской области

Фото Алексея Пирязева

За последнюю неделю с жалобами на укусы клещей в медучреждения Тульской области обратились 224 человека (34 из них — дети). Всего в 2023 году от присасывания членистоногих пострадали 5189 туляков.

Чаще всего клещи атакуют людей во дворах многоквартирных домов, а также на садовых и дачных участках. С 1 марта специалисты проверили более 3300 клещей.

Общая инфицированность боррелиями составила 11,7%. В текущем году зарегистрировано 28 случаев заражения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). От клещей обработаны территории общей площадью свыше 1500 га.