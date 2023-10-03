По каким адресам тулякам отключат газ в октябре

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

с 12.00 до 18.00

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

с 14.00 до 17.00

с 15.00 до 16.00

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

с 12.00 до 18.00

с 10.00 до 17.00

с 12.00 до 16.00

с 12.00 до 18.00

с 10.00 до 17.00

с 12.00 до 18.00

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

с 13.00 до 16.00

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.