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По каким адресам тулякам отключат газ в октябре
Фото: АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам отключат газ в октябре

Проверьте, есть ли ваш дом в списке.

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

3-5 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 82.

9 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Мартеновская, 10-а.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Жаворонкова, 1.

10-11 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Мартеновская, 10-а.

12 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Мартеновская, 10-а.

с 14.00 до 17.00

  • ул. С. Перовской, 37/111-а; ул. Л. Толстого, 111-а/37.

13 октября

с 15.00 до 16.00

  • ул. Лейтейзена, 76.

16 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 16,
  • ул. Кутузова, 29-а,
  • ул. Макара Мазая, 3,
  • ул. Октябрьская, 38, корпус 2.

17 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 16,
  • ул. Кутузова, 29-а,
  • ул. Макара Мазая, 3.

18 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 16,
  • ул. Кутузова, 29-а,
  • ул. Октябрьская, 38, корпус 2.

19 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 16,
  • ул. Кутузова, 29-а.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Сойфера, 17, подъезды № 1, 2.

23 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 33-а,
  • ул. Кутузова, 16-а,
  • ул. Октябрьская, 38, корпус 2.

с 12.00 до 16.00

  • пер. Шевченко, 8.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Ф. Энгельса, 54,
  • ул. Сойфера, 17, подъезды № 3, 4.

24 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 33-а,
  • ул. Кутузова, 16-а.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Сойфера, 19.

25 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 33-а,
  • ул. Кутузова, 16-а.

26 октября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 33-а.

27 октября 

с 13.00 до 16.00

  • ул. Галкина, 254, корпус № 1, 2.
 

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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