По каким адресам тулякам отключат газ в октябре

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
3-5 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 82.
9 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Мартеновская, 10-а.
с 12.00 до 18.00
- ул. Жаворонкова, 1.
10-11 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Мартеновская, 10-а.
12 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Мартеновская, 10-а.
с 14.00 до 17.00
- ул. С. Перовской, 37/111-а; ул. Л. Толстого, 111-а/37.
13 октября
с 15.00 до 16.00
- ул. Лейтейзена, 76.
16 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 16,
- ул. Кутузова, 29-а,
- ул. Макара Мазая, 3,
- ул. Октябрьская, 38, корпус 2.
17 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 16,
- ул. Кутузова, 29-а,
- ул. Макара Мазая, 3.
18 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 16,
- ул. Кутузова, 29-а,
- ул. Октябрьская, 38, корпус 2.
19 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 16,
- ул. Кутузова, 29-а.
с 12.00 до 18.00
- ул. Сойфера, 17, подъезды № 1, 2.
23 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 33-а,
- ул. Кутузова, 16-а,
- ул. Октябрьская, 38, корпус 2.
с 12.00 до 16.00
- пер. Шевченко, 8.
с 12.00 до 18.00
- ул. Ф. Энгельса, 54,
- ул. Сойфера, 17, подъезды № 3, 4.
24 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 33-а,
- ул. Кутузова, 16-а.
с 12.00 до 18.00
- ул. Сойфера, 19.
25 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 33-а,
- ул. Кутузова, 16-а.
26 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 33-а.
27 октября
с 13.00 до 16.00
- ул. Галкина, 254, корпус № 1, 2.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.