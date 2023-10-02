В Туле наградили победителя Всероссийского конкурса педагогов «Мастер года»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Им стал Иван Зарубин из Тюменской области.

2 октября в Тульской области завершился III Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года». Победителем стал Иван Зарубин, представляющий Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

Торжественная церемония награждения состоялась в атриуме Тульского кремля. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

— Тульская область была и остаётся землёй талантливых, трудолюбивых людей, настоящих мастеров, глубоко преданных своему делу. Мы уделяем большое внимание подготовке рабочих кадров. Это важнейшая задача системы профессионального образования региона, работающей в тесном партнёрстве с нашими предприятиями. Для нас честь проводить на тульской земле финал конкурса «Мастер года», — отметил Дмитрий Миляев.

Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за внимание к развитию системы среднего профессионального образования. Также он отметил, что конкурс стал важным событием, объединившим лучших преподавателей и мастеров производственного обучения со всей России.

— Третий год подряд мы проводим конкурс «Мастер года». В прошлом году победительница была из Тульской области. Хочу поздравить Ивана Зарубина с победой. Следующий конкурс пройдет в Тюменской области. В состязании участвовало почти 4 тысячи мастеров производственного обучения, преподавателей колледжей. По аналогии с конкурсом «Учитель года России» мы организовали такой конкурс для мастеров производственного обучения. Это еще раз подчеркивает важность профессии педагога, в том числе педагога среднего профессионального образования, — сказал Сергей Кравцов.

В финале конкурса приняли участие победители регионального этапа из 89 регионов страны: мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла, общеобразовательных учебных предметов.

Призерами стали 10 участников. С ними встретились министр образования Тульской области Оксана Осташко и директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин. Участники рассказали им о своём пути в профессию, а также обсудили лучшие практики и перспективы развития среднего профессионального образования.