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На ул. М. Горького водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе

На ул. М. Горького водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе

Видео с нарушителем ПДД появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Максима Горького в Туле. На записи видно, как водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе в тот момент, когда другие автомобили остановились для пропуска идущих по «зебре» пешеходов. Отметим, что нарушитель ПДД совершил выезд на трамвайные пути встречного направления.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 17:48 0
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Тула

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