Во Всероссийской Юниор-лиге КВН сыграют тульские школьники

Фото: телеграм-канал «Юниорка71».

Игры пройдут в Московском молодежном центре «Планета КВН» с 12 по 18 ноября.

Тульские команды, в том числе и «Пчелиный улей», участвовали в международном фестивале детских команд КВН. Конкурс прошел с 13 по 22 сентября в Анапе. Всего в нем приняли участие 170 команд из России и Беларуси.

Фестиваль проходил в несколько этапов. Кстати, в первом туре из Тулы и области принимали участие 7 команд. В текущем году это рекордное количество участников, они благодарят за помощь тульского губернатора Алексея Дюмина, министра молодежной политики Алексея Давлетшина и первого заместителя губернатора Дмитрия Миляева.

В следующий этап смогли пройти только 70 команд, включая «Пчелиный улей». Выступить на гала-концерте и попасть в телепередачу «КВН.Дети» «пчелкам» не удалось, но команду пригласили в новый сезон Всероссийской Юниор-лиги.

В Анапе для детей проводили мастер-классы: по актёрскому мастерству, стендапу, написанию сценариев и хореографии. Активный отдых также присутствовал в жизни команд.

Заветная мечта — попасть в детский КВН на телеканале «Солнце».

— Это здорово, что команда, которая приехала в первый раз на подобный конкурс, попала во Всероссийскую Юниор-лигу! Если «пчелки» успешно пройдут все этапы, то смогут попасть в «КВН. Дети», — сказал руководитель тульской Юниор-лиги КВН Василий Цветынин.

В августе Myslo писал, что в Тульской области состоялся Летний кубок тульской Юниор-лиги КВН. Тогда Дмитрий Миляев объявил, что все участники профильной смены поедут на международный фестиваль детских команд КВН в Анапу.

В эти выходные жители и гости Тулы смогут посмотреть на «шутников» постарше. Второй полуфинал Оружейной Лиги КВН состоится в воскресенье.