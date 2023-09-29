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В тульском областном кардиодиспансере пройдет день открытых дверей
Изображение от Freepik

В тульском областном кардиодиспансере пройдет день открытых дверей

Туляки смогут проверить здоровье сердца.

30 сентября с 9.00 до 14.00 в поликлинике областного кардиодиспансера на улице Революции, 4 пройдет день открытых дверей. Он посвящен Всемирному дню сердца и проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает минздрав Тульской области, это профилактическая акция, которая проводится для раннего выявления сердечно-сосудистой патологии.

Жителям будет проведен контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови экспресс-методом, выполнена электрокардиограмма с последующей консультацией кардиолога и при необходимости врача-невролога.

Все желающие смогут получить ответы специалистов Управления Роспотребнадзора на лекции «Питание как фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний».

Прием по предварительной записи по телефонам: 8 (4872) 40-47-05 и 8-991-414-42-76 (с 8.00 до 16.00). При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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