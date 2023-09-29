Погода в Туле 29 сентября: без осадков и до 24 градусов тепла

Фото Алексея Пирязева

В пятницу в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.