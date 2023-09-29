Работников тульских предприятий вакцинируют от гриппа

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Прививку от гриппа уже сделали больше 300 тысяч туляков. В первую очередь вакцинироваться нужно тем, чья работа требует частых контактов с людьми: медикам, соцработникам, педагогам, работникам ЖКХ, транспорта и торговли.

– Важно обеспечить защиту от гриппа сотрудников крупных производственных предприятий. Это позволит снизить риски распространения инфекции. Медучреждения работают в тесном контакте с руководителями предприятий, мобильные прививочные бригады выезжают на заводы и организации, – сказал министр здравоохранения региона Михаил Малишевский.

Тульские металлурги уже обезопасили себя от инфекции – более 60 работников завода «Тула-Сталь» сделали прививку в медпункте предприятия. Кроме того, вакцинацию прошли сотрудники тульского МФЦ «Мой семейный центр».

Каждый желающий может привиться от гриппа в поликлинике по месту жительства. Записаться можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор-71».

Пройти вакцинации без записи можно в пунктах в ТЦ «Гостиный двор» (с 14.00 до 19.00), МФЦ «Мои документы» ул. Демонстрации, 26-Б (с 11.00 до 19.00) и в передвижном пункте рядом с ТРЦ «Макси» (по выходным с 10.00 до 16.00). Перед прививкой пациента осмотрит врач или фельдшер.