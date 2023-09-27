Тулякам в прямом эфире расскажут, как предпринимателям получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

2 октября в 12.00 в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир о мерах поддержки предпринимателей. Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина и директор центра «Мой бизнес» Елена Мартынова расскажут:
- какие существуют меры государственной поддержки бизнеса;
- как молодым предпринимателям получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса;
- какие бесплатные услуги для предпринимателей оказывает центр «Мой бизнес».
Вопросы можно задавать по ссылке.