  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам в прямом эфире расскажут, как предпринимателям получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам в прямом эфире расскажут, как предпринимателям получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

Тулякам в прямом эфире расскажут, как предпринимателям получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

Готовьте вопросы.

2 октября в 12.00 в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир о мерах поддержки предпринимателей. Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина и директор центра «Мой бизнес» Елена Мартынова расскажут:

  • какие существуют меры государственной поддержки бизнеса;
  • как молодым предпринимателям получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса;
  • какие бесплатные услуги для предпринимателей оказывает центр «Мой бизнес».

Вопросы можно задавать по ссылке.
 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
меры поддержки предпринимателей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День воспитателя глава администрации Тулы посетил новый детсад на пр. Ленина
В День воспитателя глава администрации Тулы посетил новый детсад на пр. Ленина
МИЗО требует с участника СВО деньги за землю, которую 9 лет назад незаконно продал неизвестный чиновник-мошенник
МИЗО требует с участника СВО деньги за землю, которую 9 лет назад незаконно продал неизвестный чиновник-мошенник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.