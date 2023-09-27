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Дорогу на ул. Песчаной в Туле перегородили бетонными блоками
Фото Сергея Старикова

Дорогу на ул. Песчаной в Туле перегородили бетонными блоками

Так городские власти пытаются бороться с автомобилистами, игнорирующими «кирпич».

Новая дорога на ул. Песчаной должна соединить улицы Кутузова и Ложевую. Это позволит разгрузить Пролетарский район в часы пик. Дорога ещё не доделана, но автомобилисты уже вовсю ей пользуются.

Сначала у съезда с ул. Ложевой на Песчаную появился «кирпич», запрещающий проезд. Но местные жители просто повернули его лицевой стороной в кусты.

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Затем дорогу перегородили бетонными столбами – их оттащили в сторону. Каменные полусферы тоже долго не пролежали на месте. Теперь, судя по всему, проблему стали решать радикально, положив поперёк дороги большие и тяжёлые бетонные блоки. Долго ли продержится эта преграда – покажет время.

Фотограф:
сегодня, в 20:44 +11
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