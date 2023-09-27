Дорогу на ул. Песчаной в Туле перегородили бетонными блоками

Фото Сергея Старикова

Новая дорога на ул. Песчаной должна соединить улицы Кутузова и Ложевую. Это позволит разгрузить Пролетарский район в часы пик. Дорога ещё не доделана, но автомобилисты уже вовсю ей пользуются.

Сначала у съезда с ул. Ложевой на Песчаную появился «кирпич», запрещающий проезд. Но местные жители просто повернули его лицевой стороной в кусты.

Затем дорогу перегородили бетонными столбами – их оттащили в сторону. Каменные полусферы тоже долго не пролежали на месте. Теперь, судя по всему, проблему стали решать радикально, положив поперёк дороги большие и тяжёлые бетонные блоки. Долго ли продержится эта преграда – покажет время.