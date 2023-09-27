Тульский «Арсенал» со счётом 1:2 обыграл «Сатурн»

Фото: ПФК «Арсенал»

Тульские футболисты вышли на поле следующим составом: Герасимов, Барков, Халназаров, Ндука, Денисов, Нижегородов, Яковлев, Пантелеев, Суханов, Быковский, Хабибов.

Барков открыл счёт на первой же минуте встречи – 1:0 в пользу красно-жёлтых. Спустя семь минут Дмитрий исполнил дубль – 2:0.

В оставшееся время первого тайма туляки несколько раз попытались поразить ворота «Сатурна», но хозяева поля были начеку и даже переходили в контратаку, но «размочить» счёт не смогли.

Во втором тайме на смену Хабибову вышел Павлов. Баркова и Яковлева сменили Померко и Туре. На 84-й минуте «сатурновцам» удалось забить один мяч в ворота туляков. Итоговый счёт – 2:1 в пользу туляков.