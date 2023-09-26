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Какие дома Тулы будут обесточены 27 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 27 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Д. Ульянова, 7, 13, 5, 9, 10, 11, 1-а,
  • ул. Железнодорожная, 38, 40-а,
  • ул. Токарева, 81, 85, 79, 75, 87, 89,
  • пер. Водный, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн), 22-а, 6-а, 23-а, 28-а, 28-б,
  • ул. Болотникова, 14-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.), 13-а,
  • ул. Р. Люксембург, 5, 7,
  • ул. К. Либкнехта (КНС № 10),
  • ул. Нормандии Неман, 35-а,
  • ул. Станиславского, 4, 4-а, 6,
  • пр-т Ленина, 107,
  • пер. Садовый, 1,
  • ул. Дзержинского, 5, 6,
  • ул. Р. Люксембург (КНС № 1),
  • ул. Советская (КНС № 9),
  • ул. Болдина, 11-б, 118,
  • ул. Оружейная, 28-а, 30-а,
  • п. Ново-Скуратово, 15-32,  34, 35, 37, 39-45, 49.
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