Какие дома Тулы будут обесточены 27 сентября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Д. Ульянова, 7, 13, 5, 9, 10, 11, 1-а,
- ул. Железнодорожная, 38, 40-а,
- ул. Токарева, 81, 85, 79, 75, 87, 89,
- пер. Водный, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн), 22-а, 6-а, 23-а, 28-а, 28-б,
- ул. Болотникова, 14-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.), 13-а,
- ул. Р. Люксембург, 5, 7,
- ул. К. Либкнехта (КНС № 10),
- ул. Нормандии Неман, 35-а,
- ул. Станиславского, 4, 4-а, 6,
- пр-т Ленина, 107,
- пер. Садовый, 1,
- ул. Дзержинского, 5, 6,
- ул. Р. Люксембург (КНС № 1),
- ул. Советская (КНС № 9),
- ул. Болдина, 11-б, 118,
- ул. Оружейная, 28-а, 30-а,
- п. Ново-Скуратово, 15-32, 34, 35, 37, 39-45, 49.