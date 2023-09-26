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В Тульской области стартовал VII Международный фестиваль «Радио без границ»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области стартовал VII Международный фестиваль «Радио без границ»

Он инициирован Российской Академией Радио и организован при поддержке областного правительства.

Гостей и участников мероприятия приветствовал председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Евгений Красильников. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

– На протяжении нескольких лет Международный фестиваль «Радио без границ» собирает опытных, авторитетных специалистов со всей России и из стран ближнего зарубежья. Фестиваль стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития вещательной отрасли, обмена профессиональным опытом между ведущими радиокомпаниями. Для нашего региона большая честь принимать такое значимое событие в медиасфере.

Особое внимание участники фестиваля уделят теме Года педагога и наставника. В программе мероприятий – презентации успешных проектов, круглые столы, мастер-классы и дискуссионные панели. Модераторами станут академики Российской Академии Радио, руководители крупных радиостанций России, представители Высшей Школы Экономики и Мастерской новых медиа.

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вчера, в 22:33 0
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