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Центральную Россию ждет июльское тепло, а потом мощное похолодание
Фото Алексея Пирязева

Центральную Россию ждет июльское тепло, а потом мощное похолодание

Пока бабье лето продолжается.

Влияние на погоду в Центральной России оказывает обширный антициклон. Тренд на потепление будет сохраняться до конца недели. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в регионе пока продолжится бабье лето. Дождей не ожидается.

Так, до среды ожидаются июньские +20…+21 °С, а затем вернётся июльское тепло: +23…+24 °С. Такие показатели находятся на уровне рекордных значений.

А с 1 октября нас ждет мощное похолодание: дневная температура воздуха снизится до +16°, ночная — до +8°. Зарядят по-осеннему холодные дожди.

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Фотограф:
сегодня, в 13:40 +4
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