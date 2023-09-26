Центральную Россию ждет июльское тепло, а потом мощное похолодание

Фото Алексея Пирязева

Влияние на погоду в Центральной России оказывает обширный антициклон. Тренд на потепление будет сохраняться до конца недели. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в регионе пока продолжится бабье лето. Дождей не ожидается.

Так, до среды ожидаются июньские +20…+21 °С, а затем вернётся июльское тепло: +23…+24 °С. Такие показатели находятся на уровне рекордных значений.

А с 1 октября нас ждет мощное похолодание: дневная температура воздуха снизится до +16°, ночная — до +8°. Зарядят по-осеннему холодные дожди.