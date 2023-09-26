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В Туле продадут изъятые за долги канализационные сети, товарные знаки и иномарки
Фото из архива Myslo

В Туле продадут изъятые за долги канализационные сети, товарные знаки и иномарки

Ближайшие торги состоятся 3 октября в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 7 млн 642 тыс. рублей (канализационные сети, буровая скважина на воду, водопроводная сеть, товарные знаки, принадлежащие правообладателю ООО «Демидовская вода», автомобили Kia Cerato, Opel Astra, Nissan Qashqai, Fiat Ducato).

Заявки на участие в аукционе направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 29 сентября 2023 года. 

Процесс реализации имущества посредством проведения торгов осуществляет МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, куда во исполнение своих полномочий УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество.

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сегодня, в 13:27 0
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