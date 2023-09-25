Тульский йог поборется за 5 млн рублей в телешоу «Суперниндзя»

Фото пресс-службы СТС.

Тульский предприниматель и йог Владислав Счастливенко принял участие в спортивном телешоу «Суперниндзя». Передача выйдет в эфир 9 октября в 20.00 на телеканале СТС.

— Моя цель — доказать себе и отцу, что я могу чего-то добиться, — поделился Владислав, который вне съёмок развивает свой косметический бренд. — Спорт был в моей жизни всегда: начинал я с плавания, занимался самбо, играл в тульской юношеской сборной по футболу и в итоге пришёл к йоге и растяжке. Сейчас занимаюсь йогой на любительском уровне, но однажды хотел бы открыть свою школу.

В новом сезоне Владислава и других героев в борьбе за 5 млн рублей поддерживает обновлённая тройка ведущих: звезда шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов, регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Астапова.

Как сообщает пресс-служба телеканала, съёмки шоу проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезённых на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а её главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.

Напомним, в прошлом сезоне телешоу принял участие туляк Виталий Губарев. К сожалению, все препятствия пройти он не смог.

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