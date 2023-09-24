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Туляки рассказали, каким видят идеальный выходной

Туляки рассказали, каким видят идеальный выходной

Оказалось, что для мужчин лучший отдых — это провести время с семьей, для женщин — прогулка.

Сервис SuperJob узнал у туляков, какие занятия они ассоциируют с отлично проведенным выходным днем. В открытом опросе участвовали  представители экономически активного населения из города.

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у туляков — выезд на природу (21%). На втором месте — досуг в кругу семьи (20%). На третьем — спорт и прогулки (по 18%). 13% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 10% — со сном.

Для 8% лучший вариант — путешествие, а 6% горожан предпочитают провести выходной за чтением книг, еще столько же любят посещать культурные мероприятия.

4% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

У мужчин на первом месте в идеальный выходной — провести время с семьей, у женщин — прогулка. На втором у тех и других — поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.

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