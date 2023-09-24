Бабье лето завершается: на Тульскую область надвигается атлантический циклон

Фото из архива Myslo.ru.

Но хозяйничать он будет не долго.

«Очередная серия бабьего лета подходит к концу», — написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что жаркий полдень воскресенья сменится к вечеру прохладой, ее принесет холодный атмосферный фронт. Из-за него в понедельник в Тульской области ожидаются кратковременные осадки. В понедельник, по прогнозам Гидрометцентра России, +17…+19 градусов, облачно, с прояснениями, временами дожди. Но дождливым будет лишь один день.

Согласно прогнозам, последняя неделя сентября будет несколько прохладнее предыдущей. Во вторник, среду и четверг снова солнечно и без осадков, днем +19…+21 градус.

В пятницу и выходные солнце вновь разогреет воздух до +23 градусов.

«Резкое похолодание», по мнению синоптиков, будет носить больше эмоциональный характер, так как такая температура считается выше климатической нормы на 3-4 °C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А вот первые дни октября уже будут гораздо холоднее – +14…+17 градусов, но по-прежнему без дождей.

По предварительным расчетам «Фобоса», октябрь 2023 в целом будет теплее климатических норм. И дождей тоже ожидается меньше, чем обычно.