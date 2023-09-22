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В Тульской области от гриппа вакцинировалось более 246 тысяч человек
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области от гриппа вакцинировалось более 246 тысяч человек

Жители региона получают препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс».

Прививочная кампания от гриппа в регионе набирает обороты. По состоянию на 22 сентября вакцинировалось более 246 тыс. человек. Об этом в ответ на запрос Myslo сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Так, за счёт средств федерального бюджета для вакцинации групп риска в область поступили противогриппозная вакцина «Совигрипп» и вакцина «Ультрикс Квадри». За счёт областного бюджета прививают «Гриппол плюс». На текущий момент от гриппа вакцинировалось более 76 тыс. детей и 169 тыс. взрослого населения области.

Как отметили в региональном управлении, в настоящее время по области ситуация по гриппу, ОРВИ и COVID-19 относительно благополучная. Среди населения вирусы гриппа А и В лабораторно не выделяются, но имеет место циркуляция вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции: парагрипп, риновирусы, бокавирусы.

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Автор:
сегодня, в 16:18 0
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области

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