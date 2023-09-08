Вакцинация от гриппа в Тульской области: три важных вопроса

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Кому рекомендуют сделать прививку?

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский говорит:

Михаил Малишевский — Вакцинация поможет защититься от тяжелого течения болезни и опасных осложнений: болезней легких, верхних дыхательных путей, осложнений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. В первую очередь привиться необходимо детям, жителям с хроническими заболеваниями и людям старше 60 лет, а также работникам медицины, образования, транспорта, коммунальной сферы. Особенно важно вакцинироваться тем, у кого в семье есть дети и пожилые люди, чтобы свести к минимуму риск их заражения.

Чем прививают?

Для иммунизации от гриппа в регион поступили первые партии вакцины «Ультрикс квадри» для детей (63 500 доз) и вакцины «Совигрипп» для взрослых (216 270 доз). Еще 21 860 доз вакцины «Ультрикс квадри» предназначены для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и беременных.

В состав вакцин включены штаммы гриппа, актуальные для предстоящего сезона.

Привиться необходимо в осенний период, перед началом подъема заболеваемости, так как иммунитет формируется 2-4 недели после прививки.

Где сделать прививку?

В поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте «Доктор 71».

Сделать прививку без записи можно:

в пунктах вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» — ежедневно с 14.00 до 19.00),

в МФЦ «Мои документы» на ул. Демонстрации, 26-б — ежедневно с 11.00 до 19.00,

в передвижном пункте рядом с ТРЦ «Макси» — по выходным дням с 10.00 до 16.00.

Перед прививкой пациента осмотрит врач или фельдшер.

Вакцинация школьников проходит в школьных медкабинетах образовательных учреждений.

Кроме того, прививочные бригады будут выезжать на предприятия и в учреждения, а также на дом к маломобильным жителям.