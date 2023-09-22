Неизвестные установили трубы в реке: возле деревни Большая Еловая погибла рыба

Фото прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии региона организовала проверку по вопросу изменения русла реки Еловая и гибели рыбы в районе д. Большая Еловая.

Установлено, что на р. Еловая, а также на ее правом притоке — ручье без названия, возведены земляные плотины (длина по гребню приблизительно по 50 метров), зафиксированы следы проведения земляных работ, связанные с изменением левого берега реки, также в водном объекте обнаружены пластиковые трубы с оголовками для забора воды.

Прокуратура запросила информацию в минприроды по поводу наличия разрешительной документации на использование водного объекта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.