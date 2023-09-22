В Ефремове мужчина насмерть забил знакомого

В Ефремове 41-летний местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, обвиняемый и 50-летний потерпевший поссорились в комнате общежития, расположенного на улице Ленина. Ссора переросла в драку, и обвиняемый жестоко избил потерпевшего. Мужчина обратился к врачам, но его состояние ухудшилось и он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и многочисленных кровоизлияний.



В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.



