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В Ефремове мужчина насмерть забил знакомого

В Ефремове мужчина насмерть забил знакомого

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.

В Ефремове 41-летний местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, обвиняемый и 50-летний потерпевший поссорились в комнате общежития, расположенного на улице Ленина. Ссора переросла в драку, и обвиняемый жестоко избил потерпевшего. Мужчина обратился к врачам, но его состояние ухудшилось и он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и многочисленных кровоизлияний. 
  
В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается. 
 
 

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дежурная частьпроисшествияЕфремовумышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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