Тульские медики спасли зрение мужчине, которому в глаз попал фрагмент автомобильной детали

Фото минздрава Тульской области

В больницу скорой помощи поступил 45-летний мужчина с травмой глаза. Туляк ремонтировал машину и работал с болгаркой без использования защитных очков. Во время работы ему в глаз попал фрагмент автомобильной детали.

Как сообщает региональный минздрав, офтальмологи Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина удалили инородное тело и восстановили пациенту зрение.

— Каждый день к нам приходят пациенты с окалинами металла, вгоревшими в роговицу. Врачам приходится буквально «выковыривать» их иглой. Это неприятная процедура, а процесс восстановления роговицы далеко не всегда проходит бесследно. В данном случае инородное тело попало пациенту в переднюю камеру глаза. Мужчине повезло, что оно не прошло глубже, однако даже в такой ситуации понадобилось сложное хирургическое вмешательство, без которого восстановление зрения было бы невозможным. Простые защитные очки помогли бы избежать операции, — рассказал офтальмолог, заведующий отделением микрохирургии глаза Стефан Георгиев.

Врачи напоминают: при работе с электроинструментами нужно использовать защитные очки. Они должны быть прочными и плотно прилегать к лицу, не оставляя зазоров между оправой и лицом.



В случае травмы глаза нужно как можно быстрее обратиться к врачу — тогда вероятность бесследного заживления и полного восстановления зрения значительно выше.