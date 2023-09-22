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Аномальный перекресток в Узловой: при ДТП чудом не пострадал пешеход
Фото: «Узловая | Не Слухи».

Аномальный перекресток в Узловой: при ДТП чудом не пострадал пешеход

Машина снесла дорожный знак, который мог упасть на голову женщине.

По словам местных жителей, на ул. Беклемищева третий день подряд происходят ДТП. Сегодня, 22 сентября, знак пешеходного перехода чудом не упал на рядом стоящую женщину.

Авария произошла примерно в 10.26, за рулем «LADA Priora» и «LADA XRay» находились 20-летние парни. 

Столкновение попало в объектив камеры комплекса «Безопасный город». 

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «LADA Priora», его отпустили после оказания медицинской помощи. 

Череда аварий началась 20 сентября. Водитель Renault Logan, поворачивая налево, не уступил дорогу встречной легковушке и столкнулся с ней. Видео можно посмотреть здесь.

Второе ДТП случилось вечером 21 сентября. 

Жители Узловой пишут в комментариях, что теперь боятся стоять на пешеходных переходах в районе аномального перекрестка, и просят ГИБДД обратить на это внимание.

Автор:
сегодня, в 15:46 +1
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