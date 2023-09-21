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За неделю клещи покусали 159 жителей Тульской области
Фото Алексея Пирязева

За неделю клещи покусали 159 жителей Тульской области

Чаще всего членистоногие нападают на людей на дачных участках и во дворах домов.

По данным Роспотребнадзора, в этом году присасывания клещей выявлены во всех районах Тульской области. Туляки привезли клещей из соседних регионов, а также Воронежской, Нижегородской, Тверской, Владимирской областей, Мордовии, Ставропольского края и Санкт-Петербурга.

За последнюю неделю в больницы региона с жалобами на присасывания клещей обратились 159 человек (20 из них – дети). Чаще всего клещи атакуют туляков на дачных участках (37% случаев) и во дворах домов (34%).

С марта специалисты исследовали почти 3400 клещей. Общая инфицированность бореллиями составила 11,8%, анаплазмой – 3,1%, эрлихиями – 0,1%. За год 28 человек заразились болезнью Лайма.

Фотограф:
сегодня, в 20:52 0
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